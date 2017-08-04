Собрание акционеров ITF не поддержало трехсетовый формат проведения матчей Кубка Дэвиса

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ТАСС, 4 августа. Общее собрание акционеров Международной федерации тенниса (ITF), проходящее во вьетнамском Хошимине, не одобрило проведение одиночных матчей Кубка Дэвиса в трехсетовом формате вместо пятисетового. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Члены организации голосовали по реформам, предложенным советом директоров в марте 2017 года, среди них было проведение одиночных матчей до двух выигранных сетов. В поддержку данной инициативы было отдано 63,54% голосов, при том, что для утверждения нового формата было необходимо получить две трети голосов.
Общее собрание акционеров ITF одобрило решение гарантировать возможность выбора командами-победителями Кубка Дэвиса и Кубка Федераций места проведения матчей первого круга на следующий год.
Кубок Дэвиса является чемпионатом мира среди мужских команд и проводится с 1900 года. Трофей назван в честь основателя соревнования, американского политика Дуайта Дэвиса, изначально приз разыгрывали сборные США и Великобритании, сейчас турнир проводится Международной федерацией тенниса с участием более 130 команд. Кубок Федераций - чемпионат мира среди женских команд, который проводится с 1963 года.