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Федерация тхэквондо продолжает использовать аббревиатуру WTF, но с другим смыслом

Спорт
4 августа, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

В июне Всемирная федерация тхэквондо официально сменила свое англоязычное название с World Teakwondo Federation на World Teakwondo

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Президент Всемирной федерации тхэквондо Чунг Вон Чо

Президент Всемирной федерации тхэквондо Чунг Вон Чо

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Всемирная федерация тхэквондо продолжает использовать старую версию сокращенного названия своей организации WTF, но уже с другим смыслом. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент организации Чунг Вон Чо.

В июне Всемирная федерация тхэквондо официально сменила свое англоязычное название с World Teakwondo Federation на World Teakwondo в связи с тем, что аббревиатура первого варианта полностью совпадает с популярным сокращением ругательства, которое часто используется в интернете - WTF.

"Вы знаете, что это означает на сленге, - сказал Чунг Вон Чо. - Да, мы изменили официальное название нашей организации, однако все еще используем аббревиатуру WTF. Правда, для нас она имеет другое значение - World Teakwondo Family [международная семья тхэквондо]. Так что совсем от этого названия мы не отказываемся".

С 4 по 6 августа в Москве пройдет этап мировой серии Гран-при по тхэквондо, спортсмены будут соревноваться в восьми олимпийских весовых категориях.

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