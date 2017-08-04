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Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболу

Спорт
4 августа, 16:54 UTC+3 ТАСС

Россияне в матче 1/8 финала обыграли канадцев Сэма Педлоу и Сэма Шахтера со счетом 21:14, 21:18

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Волейболист Никита Лямин

Волейболист Никита Лямин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 4 августа. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли канадцев Сэма Педлоу и Сэма Шахтера в матче 1/8 финала чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 21:14, 21:18 в пользу российских спортсменов.

В 1/4 финала россияне встретятся с победителем матча, в котором сыграют американцы Филип Дэлхауссер и Николас Лусена и австралийцы Дэмьен Шуманн и Кристофер Макхью.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.

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