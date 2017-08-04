"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" в матче Кубка губернатора Нижегородской области

ТАСС, 4 августа. Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:1 одержал победу над московским "Спартаком" в матче Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный".

В составе победителей дубль оформил Энвер Лисин (35-я и 42-я минуты), еще одну шайбу забросил Евгений Коротков (14). У проигравших отличился Райан Стоа (52).

"Салават Юлаев" вышел на первое место в таблице, набрав шесть очков в трех матчах. "Спартак" опустился на четвертое место с четырьмя очками в трех играх.

В следующем матче 5 августа "Салават Юлаев" встретится с екатеринбургским "Автомобилистом". "Спартак" днем позже сыграет с казанским "Ак Барсом".

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", уфимский "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 новокузнецкий "Металлург". Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.

Четыре раза турнир выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014) и "Салават Юлаев" (2015).