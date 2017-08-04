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WBA обязала Джошуа провести защиту титула против Ортиса

Спорт
4 августа, 18:11 UTC+3 ТАСС

Представители 27-летнего британца и 38-летнего кубинца должны уладить детали поединка в течение 30 дней

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Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 4 августа. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала британца Энтони Джошуа провести обязательную защиту титула в тяжелой весовой категории против кубинца Луиса Ортиса. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что представители 27-летнего британца и 38-летнего кубинца должны уладить детали поединка в течение 30 дней.

Ранее сообщалось, что Ортис также намерен осенью текущего года провести бой против американского тяжеловеса Деонтея Уайлдера, который владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, российский тяжеловес Александр Поветкин выказывал намерение провести поединок с Джошуа.

В активе Ортиса, который не имеет поражений на профессиональном ринге, 27 побед (23 нокаутом), еще два поединка были признаны несостоявшимися. Джошуа также идет без поражений - 19 побед (все - нокаутом).

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