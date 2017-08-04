Каширина, Вострикова и Юфкин выиграли золотые медали чемпионата России по тяжелой атлетике

ТАСС, 4 августа. Татьяна Каширина завоевала золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 75 кг. Турнир проходит в Чебоксарах.

Каширина по сумме двух упражнений подняла 295 кг (130 кг в рывке + 165 в толчке). Второе место заняла Диана Мстиева (255, 113+142), третьей стала Ксения Пасхина (239, 106+133). Каширина является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, четырехкратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Мария Вострикова победила в весовой категории до 75 кг, ее результат - 250 кг (115+135). Второй стала Мария Петрова (237, 106+131), третьей - Ксения Марушка (221, 101+120). Вострикова является серебряным призером чемпионата Европы 2017 года.

Алексей Юфкин завоевал золото в весовой категории до 85 кг, подняв по сумме двоеборья 347 кг (154+193). Второе место занял Виктор Гетц (346, 156+190), третье - Георгий Сидаков (339, 156+183). Юфкин - серебряный призер чемпионата мира 2010 года, он также дважды выигрывал чемпионат Европы (2009, 2011).

Чемпионат России по тяжелой атлетике завершится 7 августа.