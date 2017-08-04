Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каширина, Вострикова и Юфкин выиграли золотые медали чемпионата России по тяжелой атлетике

Спорт
4 августа, 18:56 UTC+3 ТАСС

Чемпионат завершится 7 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Татьяна Каширина

Татьяна Каширина

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

ТАСС, 4 августа. Татьяна Каширина завоевала золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 75 кг. Турнир проходит в Чебоксарах.

Каширина по сумме двух упражнений подняла 295 кг (130 кг в рывке + 165 в толчке). Второе место заняла Диана Мстиева (255, 113+142), третьей стала Ксения Пасхина (239, 106+133). Каширина является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, четырехкратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Мария Вострикова победила в весовой категории до 75 кг, ее результат - 250 кг (115+135). Второй стала Мария Петрова (237, 106+131), третьей - Ксения Марушка (221, 101+120). Вострикова является серебряным призером чемпионата Европы 2017 года.

Алексей Юфкин завоевал золото в весовой категории до 85 кг, подняв по сумме двоеборья 347 кг (154+193). Второе место занял Виктор Гетц (346, 156+190), третье - Георгий Сидаков (339, 156+183). Юфкин - серебряный призер чемпионата мира 2010 года, он также дважды выигрывал чемпионат Европы (2009, 2011).

Чемпионат России по тяжелой атлетике завершится 7 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
2
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
3
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
4
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
6
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
7
Авария на руднике "Мир": судьба девяти горняков остается неизвестной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама