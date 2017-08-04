Видеоповторы будут использоваться во всех матчах чемпионатов Италии и Германии по футболу

Чижов: США заставили ЕС усомниться в оправданности антироссийских санкцийПолитика 4 августа, 19:49
Минздрав: смертность населения России продолжает снижатьсяОбщество 4 августа, 19:49
На стене между Израилем и Палестиной появились граффити с изображением ТрампаОбщество 4 августа, 19:48
Киев направил Москве ноту протеста в связи с посещением Медведевым КрымаМеждународная панорама 4 августа, 19:37
Spiegel: глава МИД Германии в письме Могерини призвал ЕС сократить выплаты ТурцииМеждународная панорама 4 августа, 19:21
Сборная России по баскетболу обыграла команду Финляндии в товарищеском матчеСпорт 4 августа, 19:17
Возвращение астрономии в школу: "космический" энтузиазм и кадровый голодОбщество 4 августа, 19:12
Порошенко пообещал привлечь иностранцев к расследованию убийства ШереметаМеждународная панорама 4 августа, 19:12
Мыши, арбузы и чудо-птица: зачем города России создают свои бренды и как их используютОбщество 4 августа, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 августа. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет функционировать на всех матчах чемпионатов Италии, Германии, Португалии, а также североамериканской Главной лиге футбола (МLS) в течение сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
"Эксперимент с системой VAR выходит на новый уровень, - говорится в сообщении. - До конца сезона она будет функционировать на всех матчах чемпионатов Северной Америки, Италии, Германии и Португалии. Таким образом, эти страны присоединятся к Южной Корее, которая ранее в июле также внедрила данную систему. Кроме того, чемпионаты Бельгии и Польши будут использовать эту систему на некоторых играх, а в Нидерландах VAR будет тестироваться на играх Кубка страны".
В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций в России система была применена впервые. Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.