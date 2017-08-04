Видеоповторы будут использоваться во всех матчах чемпионатов Италии и Германии по футболу

ТАСС, 4 августа. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет функционировать на всех матчах чемпионатов Италии, Германии, Португалии, а также североамериканской Главной лиге футбола (МLS) в течение сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

"Эксперимент с системой VAR выходит на новый уровень, - говорится в сообщении. - До конца сезона она будет функционировать на всех матчах чемпионатов Северной Америки, Италии, Германии и Португалии. Таким образом, эти страны присоединятся к Южной Корее, которая ранее в июле также внедрила данную систему. Кроме того, чемпионаты Бельгии и Польши будут использовать эту систему на некоторых играх, а в Нидерландах VAR будет тестироваться на играх Кубка страны".

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций в России система была применена впервые. Решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на чемпионате мира 2018 года будет принято в марте следующего года.