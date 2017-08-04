Россиянка Муллина вышла в финал в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Россиянка Ольга Муллина, выступающая под нейтральным флагом, квалифицировалась в финал соревнований в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Спортсменка с третьей попытки взяла высоту 4,55 метра, показав общий восьмой результат, что позволило ей попасть в число 12 спортсменок, которые выходят в финал.

С лучшим результатом в финал вышла действующая олимпийская чемпионка из Греции Екатерини Стефаниди. Она с первой попытке взяла планку на высоте 4,60 метра. Немка Лиза Рыжих показала второй результат в квалификации (4,55), американка Сэнди Моррис - третий (4,55).

Другая россиянка Анжелика Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, не сумела пробиться в финал. Она трижды не смогла взять планку на высоте 4,50 метра. Сидорова является чемпионкой Европы 2014 года. Олимпийская чемпионка 2012 года американка Дженнифер Сур также не смогла пробиться в финал, трижды свалив планку на высоте 4,55 метра.

19 российских спортсменов принимают участие в чемпионате мира в Лондоне. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.