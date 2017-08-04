Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Муллина вышла в финал в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике

Спорт
4 августа, 23:41 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, августа. /ТАСС

Другая россиянка Анжелика Сидорова завершила борьбу за медали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ольга Муллина

Ольга Муллина

© EPA/GIAN EHRENZELLER, архив

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Россиянка Ольга Муллина, выступающая под нейтральным флагом, квалифицировалась в финал соревнований в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Спортсменка с третьей попытки взяла высоту 4,55 метра, показав общий восьмой результат, что позволило ей попасть в число 12 спортсменок, которые выходят в финал.

С лучшим результатом в финал вышла действующая олимпийская чемпионка из Греции Екатерини Стефаниди. Она с первой попытке взяла планку на высоте 4,60 метра. Немка Лиза Рыжих показала второй результат в квалификации (4,55), американка Сэнди Моррис - третий (4,55).

Другая россиянка Анжелика Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, не сумела пробиться в финал. Она трижды не смогла взять планку на высоте 4,50 метра. Сидорова является чемпионкой Европы 2014 года. Олимпийская чемпионка 2012 года американка Дженнифер Сур также не смогла пробиться в финал, трижды свалив планку на высоте 4,55 метра.

19 российских спортсменов принимают участие в чемпионате мира в Лондоне. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
2
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
"Надежда есть": спасательные работы на руднике в Якутии продолжаются
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Ростех заявил, что санкции ЕС из-за Siemens не повлияют на госкорпорацию
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама