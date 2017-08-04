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Россиянин Бутенко не сумел пробиться в финал ЧМ по легкой атлетике в метании диска

Спорт
4 августа, 23:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, августа. /ТАСС

Он занял 23-е место в квалификации

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Виктор Бутенко

Виктор Бутенко

© AP Photo/Matt Dunham, архив

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Россиянин Виктор Бутенко, выступающий под нейтральным флагом, не сумел квалифицироваться в финал соревнований в метании диска на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

В своей лучшей попытке Бутенко метнул диск на 59,29 метра. Он занял 23-е место в квалификации. В финал вышли 12 спортсменов.

Лучший результат показал швед Даниэль Столь, метнувший диск на 67,64 м. Литовец Андрюс Гуджюс стал вторым (67,01), немец Роберт Хартинг - третьим (65,32). Хартинг является олимпийским чемпионом 2012 года.

19 российских спортсменов принимают участие в чемпионате мира в Лондоне. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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