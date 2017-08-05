"Локомотив" и "Ахмат" попробуют продолжить победную серию в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Три матча в Уфе, Химках и Москве пройдут в субботу в четвертом туре чемпионата России по футболу. "Локомотив" встречается на своем поле со "СКА-Хабаровском", также идущий пока без очковых потерь грозненский "Ахмат" сыграет в гостях с "Уфой".

Пока "Зенит" готовится к воскресному матчу с чемпионом "Спартаком", одержавшие по три победы "Локомотив" и "Ахмат" могут оторваться в таблице от конкурента из Санкт-Петербурга. "Локомотив" Юрия Семина принимает хабаровский СКА - новичка премьер-лиги, который в элитной компании пока не забивал и не набирал очков. Хотя два матча хабаровчане провели против фаворитов премьер-лиги "Зенита" и ЦСКА, проиграв с одинаковым счетом 0:2, на старте сезона дальневосточники пока не кажутся командой, способной сохранить место в элите.

Сложный календарь предложил СКА третий подряд гостевой матч - после встреч с "Арсеналом" (0:1) и ЦСКА, однако благодаря этому хабаровчане могли остаться на несколько недель в столичном регионе, избежав смены часовых поясов. "Локомотив" начал чемпионат уверенно, добывая очки как в матчах с аутсайдерами "Арсеналом" и "Анжи", так и с фаворитами армейцами, которых команда Семина победила со счетом 3:1.

На старте сезона и "Локомотив", и "СКА-Хабаровск" лишились основных нападающих - железнодорожник Ари получил тяжелую травму, а аргентинский армеец Хуан Лескано перешел в "Анжи". В отсутствие Ари во встрече с "Анжи" в атаке играл перуанский хавбек Джефферсон Фарфан, который не реализовал несколько голевых моментов, а победный мяч в итоге забил португалец Мануэл Фернандеш.

Матч пройдет на стадионе "Локомотив", начало - 20:00 мск, главный арбитр - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

"Ахмату" нужна четвертая победа

Игровой день стартует в Уфе, где местный клуб сыграет с "Ахматом". Грозненцы остались единственной командой в лиге, кто еще не пропустил ни одного мяча, при этом, в отличие от "Зенита" и "Локомотива", "Ахмат" в нынешнем сезоне еще не проигрывал. "Локомотив" уступил "Спартаку" во встрече за Суперкубок, а "Зенит" в минувший четверг потерпел поражение в матче Лиги Европы с израильским клубом "Бней Иегуда", хотя и пробился в следующую стадию.

Команда Олега Кононова пока побеждала соперников, которые не претендуют на высокие места - "Амкар", "Ростов" и "Динамо", к этой категории относятся и уфимцы Сергея Семака. Впрочем, "Уфа" стартовала удачно, на своем поле заслужив нулевую ничью со "Спартаком", и в чемпионате также еще не проигрывала.

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами, "Терек" выиграл в Уфе 20 августа 2016 года со счетом 3:1. Уфимцами руководил нынешний наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, "Тереком" - Рашид Рахимов.

Предстоящий матч пройдет на стадионе "Нефтяник" в столице Башкирии, начало - 15:00 мск. Главный арбитр - Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

"Динамо" против аутсайдера из Перми

В 17:30 мск на "Арене-Химки" столичное "Динамо" начнет матч с "Амкаром". В первом матче после возвращения в элиту динамовцы смогли вырвать ничью со "Спартаком" (2:2), вселив оптимизм в болельщиков. Однако затем последовали два поражения - от "Урала" (0:1) и "Ахмата" (0:2). Однако пермский клуб стартовал еще хуже, потерпев три поражения со счетом 0:1, а с учетом прошлого сезона безвыигрышная серия команды Гаджи Гаджиева составляет уже 14 матчей.

Главным арбитром назначен Евгений Турбин, который представляет подмосковный Дмитров.

Четвертый тур стартовал в пятницу, когда "Анжи" уступил "Ростову" (0:1). В воскресенье встречаются "Арсенал" - "Тосно", ЦСКА - "Рубин", "Зенит" - "Спартак" и "Краснодар" - "Урал".