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Российские гандболистки вышли в финал молодежного чемпионата Европы

Спорт
5 августа, 0:34 UTC+3 ТАСС

В полуфинале они обыграли команду Дании со счетом 28:27

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ТАСС, 5 августа. Женская сборная России по гандболу вышла в финал молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 19 лет), обыграв в полуфинале датчанок. Турнир проходит в Словении.

В полуфинале россиянки одержали победу со счетом 28:27. Самыми результативными гандболистками в составе российской сборной стали Антонина Скоробогатченко и Анна Шапошникова, забросившие по пять мячей.

В финале россиянки встретятся с француженками, которые в своем матче 1/2 финала обыграли венгерок со счетом 31:26.

Финальный матч между сборными России и Франции пройдет 6 августа. Начало - 18:30 мск.

Чемпионат Европы среди гандболисток не старше 19 лет проводится с 1996 года. Россиянки трижды становились чемпионками (2002, 2004, 2013).

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