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Калитвинцев: в матче "Динамо" - "Амкар" все изменил первый забитый мяч

Спорт
5 августа, 20:00 UTC+3 ХИМКИ область/ 5, августа. /ТАСС

Московский клуб победил пермскую команду в рамках 4-го тура чемпионата России со счетом 3:0

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Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Первый забитый мяч стал ключевым моментом матча чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и пермским "Амкаром". Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер бело- голубых Юрий Калитвинцев.

В субботу "Динамо" дома победило "Амкар" в рамках 4-го тура чемпионата страны со счетом 3:0.

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"Наш план был - агрессия в атаке, вспомнили, как агрессивно играли в ФНЛ, хотя туда стараемся не возвращаться. Чувствовалось, что уверенность у ребят потерялась, поэтому вышли играть агрессивно и с уважением к сопернику, просьба была заставить уважать себя. Начало было агрессивным, в перерыве сделали акцент на том, что соперник хорошо обороняется и что много атак через центр не проходили, попросили прибавить на флангах и в скорости передач", - поделился впечатлениями Калитвинцев.

"Все поменял забитый мяч, сопернику ничего не оставалось, кроме как искать счастья у чужих ворот. Соперник раскрылся, и мы постарались этим воспользоваться", - добавил он.

В турнирной таблице "Динамо" занимает 10-е место, набрав четыре очка, "Амкар", не набрав ни одного балла, расположился на последней, 16-й позиции. В следующем туре "Динамо" 9 августа в гостях сыграет с "Ростовом", "Амкар" днем ранее на своем поле примет "Уфу".

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