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Эфиопка Аяна стала чемпионкой мира в беге на 10000 метров

Спорт
5 августа, 22:46 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, августа. /ТАСС

Второе место заняла ее соотечественница Тирунеш Дибаба, третьей финишировала Агнес Тироп из Кении

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Алмаз Аяна

Алмаз Аяна

© EPA/IAN LANGSDON

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Алмаз Аяна из Эфиопии заняла первое место в беге на 10000 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне. Спортсменка показала результат 30 минут 16,32 секунды.

Второе место заняла ее соотечественница Тирунеш Дибаба (31.02,69), третьей финишировала Агнес Тироп из Кении (31.03,50).

Аяна является олимпийской чемпионкой 2016 года в аналогичной дисциплине и бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро в беге на 5000 метров. Также выигрывала чемпионат мира в беге на 5000 метров, ей принадлежит мировой рекорд в беге на 10000 метров.

В неофициальном медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Эфиопии, в ее активе одна золотая и одна серебряная медали, далее идут команды Литвы, Великобритании (1-0-0), Швеции, Уганды (0-1-0), Кении (0-0-2), США (0-0-1). Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, медалей на этом турнире пока не выигрывали.

В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.

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