"Зенит" и "Спартак" сыграют в матче чемпионата России

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. "Зенит" сыграет в воскресенье со "Спартаком" на стадионе "Санкт-Петербург" в центральном матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Под руководством итальянских тренеров Роберто Манчини и Массимо Карреры команды являются главными фаворитами чемпионата.

Чемпион России "Спартак" на старте сезона потерял четыре очка, дважды сыграв вничью (с "Динамо" и "Уфой"), тогда как "Зенит" в национальном турнире еще не проигрывал. В случае победы "Зенит" догонит единоличного лидера - "Локомотив", который выиграл все четыре матча. Успех "Спартака" позволит команде подняться на четвертую строчку.

Матч предыдущего тура с "Краснодаром" (2:0) "Спартаку" явно удался - играли красно-белые, как в чемпионском сезоне, уверенно, победив одного из сильнейших клубов страны. Каррере удалось, наконец, "снять" с футболистов золотые награды - слишком мало времени прошло после чемпионского титула, и физически и морально не все игроки "Спартака" были готовы к новому сезону. К матчу с "Зенитом" "Спартак" получил и пополнение - арендован у английского "Челси" 22-летний хорватский полузащитник Марио Пашалич, который призван заменить получившего тяжелую травму Романа Зобнина.

В стартовых матчах "Спартак" играл по схеме с двумя форвардами Зе Луишем и Луисом Адриано и двумя центральными полузащитниками - Фернандо и Денисом Глушаковым, теперь вариативности в игре добавится. Сыгравший в июне на Кубке конфедераций Глушаков постепенно набрал былую форму, однако дополнительный партнер в центре поля ему не помешает.

"Зенит" усилился перед началом сезона лучше конкурентов, причем аргентинский форвард Себастьян Дриусси уже принес победу в матче с "Рубином" (2:1), а полузащитник Далер Кузяев забил победный мяч в стартовой игре чемпионата со "СКА-Хабаровском" (2:0). "Зенит" пополнили восемь высококлассных, по меркам чемпионата России, футболистов, последним новичком стал 21-летний аргентинский защитник Эмануэль Маммана. Как и Пашалич, в пятницу он был заявлен для участия в чемпионате России.

Предыдущий матч "Зенит" проиграл

Центр обороны - едва ли не самая проблемная позиция для Роберто Манчини, который только обживается в российском чемпионате и постепенно обновляет "Зенит". В четверг его подопечные потерпели и первое поражение, уступив на арене "Санкт-Петербург" израильскому клубу "Бней Иегуда" (0:1) в матче Лиги Европы. Выходу в следующую стадию эта неудача не помешала, учитывая, что в гостях соперник был повержен со счетом 2:0, однако определенные выводы из нее Манчини наверняка сделает. К тому же с "Бней Иегудой" на поле вышли футболисты резерва, которые не так часто при Манчини появлялись на поле, и многие из них могут расстаться с надеждами об основном составе или даже покинуть клуб.

Вновь не сумел забить и Артем Дзюба, который пока не вписывается в тактические схемы Манчини. Пока его конкуренты Дриусси и Александр Кокорин выглядят сильнее и к тому же забивают, так что вряд ли стоит ждать появления Дзюбы в основном составе "Зенита" во встрече со "Спартаком" - несмотря на то, что форвард ранее постоянно забивал родному клубу.

Год назад "Зенит" именно против "Спартака" провел едва ли не лучший матч под руководством Мирчи Луческу, победив на своем поле со счетом 4:2. Дзюба забил один из мячей, отличившись и в гостевой встрече в Москве, которую "Зенит" проиграл со счетом 1:2.

В воскресенье "Спартак" впервые сыграет на стадионе "Санкт-Петербург" - ранее "Зенит" принимал соперников на "Петровском". По иронии судьбы, именно на новой арене "Зенита" 7 мая был оформлен чемпионский титул "Спартака" - после поражения хозяев от "Терека" (0:1).

Проводы Кержакова

Перед матчем пройдет церемония проводов 34-летнего Александра Кержакова - лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, который большую часть карьеры отыграл в "Зените". Первый мяч в чемпионатах страны Кержаков в 2001 году забил в ворота "Спартака", став в итоге лучшим бомбардиром в истории клуба (161 мяч) и сборной России (30 голов).

В составе "Зенита" Кержаков трижды выиграл чемпионат России и завоевал Кубок страны в 2010 году. В испанской "Севилье" Кержаков завоевал Кубок УЕФА и Кубок Испании, а в составе "Цюриха" выиграл национальный кубок.

После окончания прошлого сезона Кержаков завершил карьеру и перешел на должность координатора юношеских команд "Зенита", работая также экспертом на телевидении.

Матч "Зенит" - "Спартак" начнется в 20:00 мск, главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Четвертый тур стартовал в пятницу, когда "Анжи" уступил "Ростову" (0:1). В субботу "Уфа" победила "Ахмат" - 3:2, "Динамо" - "Амкар" (3:0), а "Локомотив" оказался сильнее "СКА-Хабаровска" (1:0). В воскресенье также встречаются "Арсенал" - "Тосно", ЦСКА - "Рубин" и "Краснодар" - "Урал".