Болт рассказал, что не смог выложиться в концовке забега на 100 м на ЧМ

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт не смог выложиться в концовке финального забега на 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Слова спортсмена приводит телеканал BBC.

В субботу Болт занял третье место в финальном забеге на 100 метров. Победителем стал американец Джастин Гэтлин, вторым финишировал его соотечественник Кристиан Коулман.

"Я не смог выложиться в концовке забега, это одна из вещей, которые я должен был сделать, но не сделал, - сказал Болт. - Я не вполне комфортно чувствую себя в стартовых колодках, но вы должны работать с тем, что у вас есть, я не могу жаловаться на это. Гэтлин отличный конкурент, вы должны быть в наилучшей форме против него, я очень ценю, что соревновался с ним, он хороший человек".

Чемпионат мира завершится 13 августа.