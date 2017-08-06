ХК "Нефтехимик" победил "Трактор" в стартовом матче Кубка президента Казахстана

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ТАСС, 6 августа. Нижнекамский "Нефтехимик" победил челябинский "Трактор" со счетом 5:4 в овертайме в стартовом матче Кубка президента Казахстана. Матчи турнира проходит на домашней площадке астанинского "Барыса".
В составе "Нефтехимика" заброшенными шайбами отметились Павел Здунов (17-я минута), Павел Порядин (25), Александр Авцин (35) и дважды Дэн Секстон (42, 65). У "Трактора" отличились Максим Якуценя (30), Пол Щехура (33 и 60) и Ник Бэйлен (43).
Позднее в воскресенье омский "Авангард" сыграет с владивостокским "Адмиралом", "Барыс" - со швейцарским "Давосом".
Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза побеждал "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург".