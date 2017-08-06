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Глава IAAF заявил, что победа Гэтлина - не идеальный сценарий финала ЧМ в беге на 100 м

Спорт
6 августа, 15:26 UTC+3 ТАСС

Себастьян Коу считает, что ямаец Усэйн Болт внес необыкновенный вклад в легкую атлетику

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Президент IAAF Себастьян Коу

Президент IAAF Себастьян Коу

© EPA/SEAN DEMPSEY

ТАСС, 6 августа. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу отметил, что не восхваляет победу американца Джастина Гэтлина на чемпионате мира в Лондоне, его первое место - это не идеальный сценарий финала в беге на 100 м. Слова Коу приводит телеканал Би-би-си.

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В субботу Гэтлин завоевал золото турнира в забеге на 100 метров. Второе место занял его соотечественник Кристиан Коулман, третье - восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который после турнира в Лондоне завершит карьеру.

"Я не восхваляю факт, что тот, у кого в карьере были две дисквалификации [за допинг], ушел с одним из наших главных призов, - сказал Коу. - Но Гэтлин имеет право участвовать в соревнованиях. Это не идеальный сценарий, и это, должно быть, стало горьким событием в карьере Болта. Это не самый захватывающий день для меня, но ему [Гэтлину] нужно выразить некоторое уважение".

Говоря о завершении карьеры ямайским спринтером, Коу сказал: "Я не знаю, что произойдет, но мы должны помнить, что прощаемся со спортсменом, который внес необыкновенный вклад для этого вида спорта".

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Гэтлин является олимпийским чемпионом 2004 года, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным призером соревнований. В 2006 году Гэтлин был дисквалифицирован за употребление допинга, в его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона, изначально срок его отстранения составил восемь лет, однако он был сокращен до четырех лет. В 2001 году он был отстранен на два года за положительный допинг-тест на амфетамины, однако дисквалификация была сокращена, так как положительная проба была вызвана медикаментами, которые он принимал с детства из-за дефицита внимания.

Чемпионат мира в Лондоне завершится 13 августа.

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