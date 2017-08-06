Глава IAAF заявил, что победа Гэтлина - не идеальный сценарий финала ЧМ в беге на 100 м

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ТАСС, 6 августа. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу отметил, что не восхваляет победу американца Джастина Гэтлина на чемпионате мира в Лондоне, его первое место - это не идеальный сценарий финала в беге на 100 м. Слова Коу приводит телеканал Би-би-си.
В субботу Гэтлин завоевал золото турнира в забеге на 100 метров. Второе место занял его соотечественник Кристиан Коулман, третье - восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который после турнира в Лондоне завершит карьеру.
"Я не восхваляю факт, что тот, у кого в карьере были две дисквалификации [за допинг], ушел с одним из наших главных призов, - сказал Коу. - Но Гэтлин имеет право участвовать в соревнованиях. Это не идеальный сценарий, и это, должно быть, стало горьким событием в карьере Болта. Это не самый захватывающий день для меня, но ему [Гэтлину] нужно выразить некоторое уважение".
Говоря о завершении карьеры ямайским спринтером, Коу сказал: "Я не знаю, что произойдет, но мы должны помнить, что прощаемся со спортсменом, который внес необыкновенный вклад для этого вида спорта".
Гэтлин является олимпийским чемпионом 2004 года, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным серебряным призером соревнований. В 2006 году Гэтлин был дисквалифицирован за употребление допинга, в его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона, изначально срок его отстранения составил восемь лет, однако он был сокращен до четырех лет. В 2001 году он был отстранен на два года за положительный допинг-тест на амфетамины, однако дисквалификация была сокращена, так как положительная проба была вызвана медикаментами, которые он принимал с детства из-за дефицита внимания.
Чемпионат мира в Лондоне завершится 13 августа.