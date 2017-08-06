"Ак Барс" победил "Спартак" в матче Кубка президента Казахстана по хоккею

ТАСС, 6 августа. Казанский "Ак Барс" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1 в овертайме в матче Кубка президента Казахстана по хоккею. Игры турнира проходят на домашней площадке астанинского "Барыса".

В составе "Спартака" отличился Вилле Лаюнен (11-я минута). В составе "Ак Барса" шайбы забросили Максим Лазарев (43) и Артем Лукоянов (62).

Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза побеждал "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург".