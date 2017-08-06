"Адмирал" победил "Авангард" в матче Кубка президента Казахстана по хоккею

ТАСС, 6 августа. Владивостокский "Адмирал" обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 5:4 в матче Кубка президента Казахстана по хоккею. Игры турнира проходят на домашней площадке астанинского "Барыса".

В составе "Авангарда" шайбы забросили Ансель Галимов (3-я минута), Егор Мартынов (4), Семен Кошелев (34), Дмитрий Кугрышев (49). За "Адмирал" отличились Александр Горшков (5, 32), Кирилл Воронин (19), Джонатан Блум (31), Владимир Ткачев (64).

Позднее в воскресенье "Барыс" сыграет со швейцарским "Давосом".

Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза побеждал "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург".