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Россиянка Ребрик не смогла выйти в финал ЧМ по легкой атлетике в метании копья

Спорт
6 августа, 23:27 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, августа. /ТАСС

Спортсменка неудачно выполнила первые две попытки в квалификации и отказалась от третьей

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Вера Ребрик

Вера Ребрик

© Александр Щербак/ТАСС, архив

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Вера Ребрик, выступающая под нейтральным флагом, не смогла квалифицироваться в финал чемпионата мира по легкой атлетике в метании копья. Соревнования проходят в Лондоне.

Россиянка неудачно выполнила первые две попытки и отказалась от третьей. С лучшим результатом в финал вышла китаянка Люй Хуэйхуэй (67,59 метра).

Для выхода в финал необходимо было показать результат не меньше 63,50 м или войти в число 12 лучших. Финал пройдет в понедельник.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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