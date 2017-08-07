Макарова поднялась на 35-е место в чемпионской гонке WTA

ТАСС, 7 августа. Россиянка Екатерина Макарова поднялась на 35-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

В ночь на понедельник Макарова стала победительницей турнира WTA в Вашингтоне (призовой фонд - $227 тысяч), победив в финале немку Юлию Гергес со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0. Эта победа позволила российской теннисистке переместиться с 54-го на 35-е место в рейтинге.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила 10-е место. Мария Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, поднялась на 114-ю строчку.

В первой десятке испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с третьего на второе место, обойдя чешку Каролину Плишкову.

Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.

Чемпионская гонка WTA от 7 августа:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 4020 очков

2 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3978

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 3827

4 (4). Винус Уильямс (США) - 3667

5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 3570

6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 3455

7 (8). Каролин Возняцки (Дания) - 3396

8 (7). Елена Остапенко (Латвия) - 3362

9 (9). Кристина Младенович (Франция) - 2867

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 2585...

12 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1807...

14 (12). Елена Веснина (Россия) - 1725

34 (33). Дарья Касаткина (Россия) - 1023...

35 (54). Екатерина Макарова (Россия) - 1019...

55 (53). Наталья Вихлянцева (Россия) - 794...

70 (74). Екатерина Александрова (Россия) - 611...

76 (73). Евгения Родина (Россия) - 586...

114 (128). Мария Шарапова (Россия) - 365.