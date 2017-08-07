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Шарапова получила "уайлд-кард" на участие в турнире WTA в Пекине

Спорт
7 августа, 10:06 UTC+3 ТАСС

Турнир пройдет с 24 сентября по 8 октября

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/SERGIO BARRENECHEA

ТАСС, 7 августа. Россиянка Мария Шарапова получила специальное приглашение ("уайлд-кард") для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Турнир пройдет с 24 сентября по 8 октября 2017 года.

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