Тренер: сборная России по боксу будет готовиться к ЧМ на "Озере Круглом"

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МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная России по боксу проведет заключительный сбор перед чемпионатом мира на базе "Озеро Круглое" с 8 по 22 августа. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Эдуард Кравцов.
В понедельник в Москве прошел тренерский совет Федерации бокса России.
"Будем готовиться на "Озере Круглом" с 8 по 22 августа", - сказал Кравцов.
Чемпионат мира пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.