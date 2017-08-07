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Тренер: сборная России по боксу будет готовиться к ЧМ на "Озере Круглом"

Спорт
7 августа, 14:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В понедельник в Москве прошел тренерский совет Федерации бокса России

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МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная России по боксу проведет заключительный сбор перед чемпионатом мира на базе "Озеро Круглое" с 8 по 22 августа. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Эдуард Кравцов.

В понедельник в Москве прошел тренерский совет Федерации бокса России.

"Будем готовиться на "Озере Круглом" с 8 по 22 августа", - сказал Кравцов.

Чемпионат мира пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

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