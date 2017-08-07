Тренер: сборная России по боксу будет готовиться к ЧМ на "Озере Круглом"

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная России по боксу проведет заключительный сбор перед чемпионатом мира на базе "Озеро Круглое" с 8 по 22 августа. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Эдуард Кравцов.

В понедельник в Москве прошел тренерский совет Федерации бокса России.

"Будем готовиться на "Озере Круглом" с 8 по 22 августа", - сказал Кравцов.

Чемпионат мира пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.