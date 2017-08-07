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Дежарден: российские хоккеисты провели лучше начало матча против канадцев

Спорт
7 августа, 21:52 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, августа. /ТАСС

Главный тренер канадской сборной заявил, что матч получился упорным

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Уилли Дежарден

Уилли Дежарден

© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею провела начало матча в рамках турнира в Сочи лучше команды Канады. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер североамериканцев Уилли Дежарден.

В понедельник россияне одержали победу над канадцами со счетом 3:2 и вышли в финал соревнований. Канадцы сыграют в матче за третье место с магнитогорским "Металлургом".

"Хорошая игра, обе команды играли упорно, старались. Сборная России начала сильнее нас, в целом это была отличная битва. Не смогли выиграть в честь 30-летия Кросби? Сид - великий игрок, лицо канадского хоккея, но мы разочарованы, что не победили", - сказал Дежарден.

Соревнования в Сочи завершатся 9 августа.

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