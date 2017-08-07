Тимченко: олимпийская сборная России по хоккею заслуженно победила команду Канады

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СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Победа олимпийской сборной России над командой Канады в матче предсезонного турнира в Сочи является заслуженной. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги, член правления Федерации хоккея России и президент санкт-петербургского СКА Геннадий Тимченко.
Олимпийская сборная России победила канадцев со счетом 3:2. В финале российская команда встретится с петербургским СКА, в матче за третье место магнитогорский "Металлург" сыграет с канадцами.
"Очень хорошее впечатление от своей команды, и от олимпийской сборной, - сказал Тимченко. - С зубами, характером, заслуженно победили. Шестеркин [вратарь олимпийской сборной в матче против канадцев] молодец, хорошо стоял. На Олимпиаду смотрим с оптимизмом".
Соревнования в Сочи завершатся 9 августа. В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, победу тогда одержал московский ЦСКА.