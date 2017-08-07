Тимченко опроверг слухи о положительной допинг-пробе хоккеиста СКА Плотникова

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), президент СКА Геннадий Тимченко опроверг слухи о положительной допинг-пробе нападающего санкт-петербургского клуба Сергея Плотникова. Об этом он сообщил журналистам.

В понедельник издание "Бизнес онлайн" сообщило, что Плотников в прошлом сезоне провалил допинг-тест, но избежал наказания и отделался предупреждением.

"Откуда вы берете эти слухи, в каком кафе "Шанталь"? Это чушь полная", - сказал Тимченко.