Знарок хочет, чтобы СКА встретился со сборной России по хоккею в финале турнира в Сочи

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба СКА Олег Знарок хотел бы, чтобы олимпийская сборная России стала соперником петербургской команды по финалу предсезонного турнира в Сочи. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В воскресенье СКА во втором матче предсезонного турнира в Сочи победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 и вышел в финал турнира.

"Мне бы хотелось встретиться в финале с олимпийской сборной. У нас четыре звена, но микротравму получил Никита Гусев, посмотрим, в каком состоянии он будет послезавтра. Тогда решим, будем ли кого-то забирать из олимпийской сборной", - сказал Знарок.

Свое мнение об игре также высказал наставник "Металлурга" Илья Воробьев. "Полезно команду проверить с таким соперником, появляется много мыслей. Будем думать, наигрывать ли Косова дальше в первой тройке. Самсонов играл, потому что больше готов", - рассказал специалист.

В понедельник сборные России и Канады определят соперника СКА по финалу. Турнир в Сочи завершится 9 августа.