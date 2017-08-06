Знарок хочет, чтобы СКА встретился со сборной России по хоккею в финале турнира в Сочи

"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата РоссииСпорт 6 августа, 21:55
NYT: Рекс Тиллерсон не руководит Госдепом и увяз в борьбе с бюрократиейМеждународная панорама 6 августа, 21:30
Оздоев: "Рубин" становится единым целым при БердыевеСпорт 6 августа, 21:16
Гончаренко: Акинфеев, возможно, будет готов к игре со "Спартаком"Спорт 6 августа, 21:12
М’Вила: ФК "Рубин" начал хорошо обороняться при Бердыеве, осталось организовать атакуСпорт 6 августа, 21:07
Боец Расул Мирзаев пообещал вернуться на ринг в 2017 годуСпорт 6 августа, 21:04
Величкин считает, что дисквалификацию хоккеиста Зарипова могут сократитьСпорт 6 августа, 20:53
Величкин уверен, что магнитогорский "Металлург" будет играть в финале Кубка ГагаринаСпорт 6 августа, 20:43
Денисенко считает, что ему немного не повезло на этапе Гран-при по тхэквондо в МосквеСпорт 6 августа, 20:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба СКА Олег Знарок хотел бы, чтобы олимпийская сборная России стала соперником петербургской команды по финалу предсезонного турнира в Сочи. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
В воскресенье СКА во втором матче предсезонного турнира в Сочи победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 и вышел в финал турнира.
"Мне бы хотелось встретиться в финале с олимпийской сборной. У нас четыре звена, но микротравму получил Никита Гусев, посмотрим, в каком состоянии он будет послезавтра. Тогда решим, будем ли кого-то забирать из олимпийской сборной", - сказал Знарок.
Свое мнение об игре также высказал наставник "Металлурга" Илья Воробьев. "Полезно команду проверить с таким соперником, появляется много мыслей. Будем думать, наигрывать ли Косова дальше в первой тройке. Самсонов играл, потому что больше готов", - рассказал специалист.
В понедельник сборные России и Канады определят соперника СКА по финалу. Турнир в Сочи завершится 9 августа.