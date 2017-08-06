Сборная Канады по хоккею обыграла "Сочи" в матче предсезонного турнира

ТАСС, 6 августа. Сборная Канады в овертайме обыграла "Сочи" со счетом 1:0 в матче второго дня предсезонного хоккейного турнира. Встреча прошла в ледовом дворце "Большой" в Сочи.

Шайбу забросил Джесси Блэкер (62-я минута).

6 августа также состоится матч между СКА и магнитогорским "Металлургом".

На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. Команды, занявшие два первых места в своей группе, выходят в полуфинал соревнований. Клубы, которые займут третьи места, сыграют друг другом в матче за пятое место. В турнире участвуют "Сочи", "Металлург", СКА, "Куньлунь", олимпийская сборная России и сборная Канады.

Предсезонный турнир в Сочи завершится 9 августа. В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА. В турнире также приняли участие СКА, "Сочи" и олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа, составленная из хоккеистов до 25 лет.