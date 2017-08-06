Тренер: Олимпиада крайне важна для сборной Канады, несмотря на отсутствие игроков НХЛ

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СОЧИ, 6 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Участие в Олимпийских играх 2018 года крайне важно для сборной Канады, несмотря на то, что в соревновании не примут участия игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил тренер канадской команды Дэйв Кинг.
В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.
"Не может быть и речи о том, что наша сборная потеряла интерес к Олимпиаде из-за отсутствия на ней игроков из НХЛ. Возможно, некоторые болельщики разочарованы, потому что хотят видеть на этом турнире сражение сильнейших - [Александра] Овечкина против [Сидни] Кросби. Тем не менее, соревнование будет интересным. Для нашей команды участие в Олимпийских играх по-прежнему крайне важно", - сказал Кинг.
"Игроки НХЛ недовольны и разочарованы, поскольку хотят участвовать в Играх. Но, думаю, в 2022 году они вернутся на Игры в Китае. Не думаю, что что-то может измениться, решение принято и нужно его принять. К сожалению, Олимпиада-2018 пройдет без игроков НХЛ", - считает специалист.
Сборная Канады по хоккею выиграла две последние Олимпиады - в Ванкувере и Сочи. Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. На Олимпиаде-2018 главным тренером сборной Канады будет Уилли Дежарден.