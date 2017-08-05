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Генменеджер команды Канады: сборная России по хоккею будет фаворитом ОИ-2018

Спорт
5 августа, 15:25 дата обновления: 5 августа, 15:36 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, августа. /ТАСС

Шон Бурк заявил, что в российской сборной есть отличные хоккеисты

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Сборная России по хоккею

Сборная России по хоккею

© Александр Демьянчук/ТАСС

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Сборная России будет одним из фаворитов хоккейного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк.

"На бумаге у сборной России очень хорошая команда, с отличными игроками. Трудно сказать, кто будет фаворитом Олимпийских игр, мы пока никого не видели. Вероятно, российская сборная будет одним из фаворитов. На таком турнире, как Олимпиада, вы должны выступать хорошо", - считает он.

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"Олимпийский турнир будет великолепным и очень упорным, - продолжил специалист. - Будет много хоккеистов, которые ранее не были слишком известны на мировой арене. Шансы победить будут у многих, у канадцев в том числе".

Сейчас сборная Канады находится в Сочи, где принимает участие в представительном предсезонном турнире. "Тренерскому штабу еще предстоит решить, кто достоин участия в Олимпиаде. После Сочи мы вернемся в Канаду и будем принимать решение, это также касается и хоккеистов из юниорских лиг.

Не могу сейчас сказать, что кто-то из АХЛ обязательно поедет на Олимпиаду", - заключил Бурк.

Сборная Канады по хоккею выиграла две последние Олимпиады - в Ванкувере и Сочи.

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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