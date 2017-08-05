Генменеджер сборной Канады подтвердил участие команды в Кубке Первого канала по хоккею

СОЧИ, 5 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Канады по хоккею примет участие в Кубке Первого канала - этапе Евротура. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер канадской команды Шон Бурк.

"Да, мы примем участие в Кубке Первого канала, также наша сборная выступит на турнире в Санкт-Петербурге и Кубке Карьяла", - сказал Бурк.

В последний раз сборная Канады принимала участие на этапе Евротура в Москве в декабре 1999 года. Кубок Первого канала пройдет в декабре в Москве.