Генменеджер сборной Канады подтвердил участие команды в Кубке Первого канала по хоккею

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СОЧИ, 5 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Канады по хоккею примет участие в Кубке Первого канала - этапе Евротура. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер канадской команды Шон Бурк.
"Да, мы примем участие в Кубке Первого канала, также наша сборная выступит на турнире в Санкт-Петербурге и Кубке Карьяла", - сказал Бурк.
В последний раз сборная Канады принимала участие на этапе Евротура в Москве в декабре 1999 года. Кубок Первого канала пройдет в декабре в Москве.