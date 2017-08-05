Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генменеджер сборной Канады надеется, что команда сыграет с россиянами перед ОИ-2018

Спорт
5 августа, 15:01 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В последний раз в официальных матчах сборная России играла с канадцами на чемпионате мира - 2017, уступив со счетом 2:4

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сборные России и Канады

Сборные России и Канады

© Александр Демьянчук/ТАСС

СОЧИ, 5 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Генеральный менеджер сборной Канады по хоккею Шон Бурк надеется на проведение товарищеского матча с командой России перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. Об этом он сообщил ТАСС.

Смотрите также

Хоккейный турнир стартует в Сочи с участием сборных России и Канады

Ранее исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что Хоккейная ассоциация Канады отправила в ФХР запрос на проведение контрольного матча перед Играми-2018. Российские хоккеисты перед Олимпиадой с 24 января начнут подготовительный сбор сначала в Новогорске, а потом под Сеулом.

"Да, мы рассматриваем возможность проведения товарищеского матча со сборной России в феврале в Южной Корее перед Олимпийскими играми, но финального решения пока нет. Было бы здорово встретиться с такой командой как российская. Надеюсь, все получится", - сказал Бурк.

В последний раз в официальных матчах сборная России играла с канадцами на чемпионате мира - 2017, уступив со счетом 2:4.

Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Железнодорожную арку Крымского моста начали готовить к погрузке на плавсистему
2
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
Источник: неизвестный застрелил в Москве гендиректора "Океанариума" в "Крокус Сити"
5
Минэнерго РФ ждет дополнительных разъяснений со стороны ЕС по новым санкциям
6
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама