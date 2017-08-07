Тимченко: КХЛ не ведет переговоров о вступлении в лигу шведского клуба "Краунс"

IIHF уведомляла КХЛ о допинге только трех игроков, Плотникова среди них нетСпорт 7 августа, 22:08
Любимов: хоккейное противостояние Россия - Канада принципиально всегдаСпорт 7 августа, 22:02
ЦБ подал в суд заявление о признании банка "Югра" банкротомЭкономика и бизнес 7 августа, 22:01
Дежарден: российские хоккеисты провели лучше начало матча против канадцевСпорт 7 августа, 21:52
Дэйли: игроки, имеющие двусторонние контракты с клубами НХЛ, не смогут выступить на ОИСпорт 7 августа, 21:48
Браташ отметил самоотдачу хоккеистов сборной России в матче с канадцами на турнире в СочиСпорт 7 августа, 21:38
"Салават Юлаев" стал победителем Кубка губернатора Нижегородской области по хоккеюСпорт 7 августа, 21:21
Тимченко: олимпийская сборная России по хоккею заслуженно победила команду КанадыСпорт 7 августа, 21:09
Тимченко опроверг слухи о положительной допинг-пробе хоккеиста СКА ПлотниковаСпорт 7 августа, 20:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не ведет переговоров со шведским клубом "Краунс" о выступлении команды в КХЛ. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко.
В понедельник один из основателей шведского клуба Лиф Карлссон заявил, что "Краунс" намерен выступать в КХЛ с сезона-2018/19.
"Это вранье, никаких переговоров нет", - сказал Тимченко.
22 апреля 2016 года в Стокгольме прошла презентация "Краунса", на которой было объявлено о переговорах с КХЛ о вступлении команды в лигу. Позже КХЛ выступила с заявлением, что для получения возможности проводить матчи чемпионата КХЛ на территории Швеции "Краунс" должен сначала получить разрешение в Шведской хоккейной ассоциации, а затем - в Федерации хоккея России (ФХР).
Шведская хоккейная ассоциация не поддержала решение клуба, а затем президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация поддержит шведскую ассоциацию. Позже "Краунс" заявил, что планирует выступать в лиге, представляя другую страну, вероятно, Люксембург.