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Тимченко: КХЛ не ведет переговоров о вступлении в лигу шведского клуба "Краунс"

Спорт
7 августа, 20:54 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, августа. /ТАСС

В понедельник один из основателей шведского клуба Лиф Карлссон заявил, что "Краунс" намерен выступать в КХЛ с сезона-2018/19

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Геннадий Тимченко

Геннадий Тимченко

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не ведет переговоров со шведским клубом "Краунс" о выступлении команды в КХЛ. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко.

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СМИ: шведский "Краунс" намерен вступить в КХЛ с сезона-2018/19

В понедельник один из основателей шведского клуба Лиф Карлссон заявил, что "Краунс" намерен выступать в КХЛ с сезона-2018/19.

"Это вранье, никаких переговоров нет", - сказал Тимченко.

22 апреля 2016 года в Стокгольме прошла презентация "Краунса", на которой было объявлено о переговорах с КХЛ о вступлении команды в лигу. Позже КХЛ выступила с заявлением, что для получения возможности проводить матчи чемпионата КХЛ на территории Швеции "Краунс" должен сначала получить разрешение в Шведской хоккейной ассоциации, а затем - в Федерации хоккея России (ФХР).

Шведская хоккейная ассоциация не поддержала решение клуба, а затем президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация поддержит шведскую ассоциацию. Позже "Краунс" заявил, что планирует выступать в лиге, представляя другую страну, вероятно, Люксембург.

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