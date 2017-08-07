Калинин: организация быта игроков в СКА сравнима с уровнем клубов НХЛ

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СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Организация быта игроков санкт-петербургского СКА сравнима, а в некоторых моментах даже лучше уровня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал нападающий команды Сергей Калинин.
В начале июля 26-летний Калинин подписал трехлетний контракт со СКА. Ранее стало известно, что санкт-петербургский клуб выкупил права на игрока у омского "Авангарда". Последние два сезона нападающий провел в НХЛ.
"Выкуп прав СКА у "Авангарда" не стал для меня неожиданностью. Еще год назад со мной разговаривали, но я хотел еще поиграть в НХЛ. Большую часть команды я знал ранее, с остальными тоже уже хорошо общаюсь - все на одной волне, прошли вместе сборы. В плане организации в СКА все сделано отлично, в некоторых моментах даже лучше, чем в командах НХЛ", - считает собеседник ТАСС.
"На тренировках я играю в тройке с [Евгением] Кетовым и [Ильей] Каблуковым. Пытаемся найти взаимопонимание, это должно прийти со временем. Но в большей части моментов мы друг друга понимаем", - рассказал Калинин.
Форвард выступал за омский "Авангард" с 2009 до 2015 год, проведя 213 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрав 69 очков (31 шайба + 38 передач). В плей-офф КХЛ на его счету 5 очков (3+2) в 31 матче. В 2015 году Калинин перешел в клуб НХЛ "Нью-Джерси", в сезоне-2016/17 регулярного чемпионата он провел 43 матча за команду и набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи), а в феврале 2017 года он был обменян в "Торонто", за который не провел ни одной встречи.