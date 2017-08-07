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Калинин заявил, что два года в НХЛ были для него тяжелыми в эмоциональном плане

Спорт
7 августа, 9:43 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Российский форвард, подписавший контракт с петербургским СКА, ранее выступал за "Нью-Джерси" и "Торонто"

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Сергей Калинин

Сергей Калинин

© AP Photo/Rich Schultz

СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Два сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стали для российского форварда Сергея Калинина тяжелыми в эмоциональном плане. Об этом игрок сообщил ТАСС.

В начале июля было объявлено, что 26-летний Калинин подписал трехлетний контракт со СКА. Ранее стало известно, что санкт-петербургский клуб выкупил права на игрока у омского "Авангарда". Последние два сезона нападающий провел в НХЛ, где выступал за "Нью-Джерси" и "Торонто".

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"Решение о возвращении в КХЛ принималось по окончании сезона. Да, у меня были предложения остаться в НХЛ, но сейчас нет смысла их обсуждать. В своем решении я руководствовался желаниями сыграть на Олимпиаде и вернуться домой. В эмоциональном плане за океаном были тяжелые для меня два года", - сказал Калинин.

"Речь идет о быте, семье, друзьях - там все было по- другому, - продолжил собеседник ТАСС. - Были бы у меня жена, дети, возможно, все бы могло сложиться иначе. Большую часть сезона проводишь сам с собой - скучно. А это отражается на игре".

Калинин является воспитанником омского хоккея. За "Авангард" он выступал с 2009 до 2015 год, проведя 213 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрав 69 очков (31 шайба + 38 передач). В плей-офф КХЛ на его счету 5 очков (3+2) в 31 матче. В 2015 году Калинин перешел в клуб НХЛ "Нью-Джерси", в сезоне-2016/17 регулярного чемпионата он провел 43 матча за команду и набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи), а в феврале 2017 года был обменян в "Торонто", за который не провел ни одной встречи в НХЛ.

Форвард в составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.

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