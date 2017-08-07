Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи

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СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России одержала победу над командой Канады со счетом 3:2 в матче предсезонного турнира по хоккею в Сочи.
В составе канадцев отличились Максим Норо (24-я минута) и Жильбер Брюле (30). За российскую команду шайбы забросили Станислав Галиев (5), Артем Федоров (11) и Роман Любимов (35).
В финале турнира олимпийская сборная России сыграет с санкт-петербургским СКА. В матче за третье место встретятся магнитогорский "Металлург" и команда Канады.
Соревнования в Сочи завершатся 9 августа. В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, победу тогда одержал московский ЦСКА.