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Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи

Спорт
7 августа, 20:25 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, августа. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

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© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
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© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС
© Артем Коротаев/ТАСС

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России одержала победу над командой Канады со счетом 3:2 в матче предсезонного турнира по хоккею в Сочи.

В составе канадцев отличились Максим Норо (24-я минута) и Жильбер Брюле (30). За российскую команду шайбы забросили Станислав Галиев (5), Артем Федоров (11) и Роман Любимов (35).

В финале турнира олимпийская сборная России сыграет с санкт-петербургским СКА. В матче за третье место встретятся магнитогорский "Металлург" и команда Канады.

Соревнования в Сочи завершатся 9 августа. В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, победу тогда одержал московский ЦСКА.

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