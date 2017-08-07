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Тренер ХК "Куньлунь" Кинэн остался доволен игрой в меньшинстве в матче с "Металлургом"

Спорт
7 августа, 16:23 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, августа. /ТАСС

Во встрече за пятое место "Куньлунь" 8 августа сыграет против "Сочи"

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Майк Кинэн

Майк Кинэн

© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Тренер пекинского "Куньлуня" Майк Кинэн остался удовлетворен игрой в меньшинстве своих подопечных в матче с магнитогорским "Металлургом". Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.

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Магнитогорский "Металлург" победил "Куньлунь" в матче предсезонного турнира в Сочи

В понедельник "Куньлунь" со счетом 1:3 уступил магнитогорскому "Металлургу" в матче предсезонного турнира в Сочи.

"Это была интересная игра, по крайней мере с той точки зрения, что мы смогли оценить игру в меньшинстве. Десять раз нейтрализовав меньшинство, мы проделали отличную работу. Свое слово сказали исключительные игроки соперника - Мозякин и Коварж. О таком количестве удалений стоит спросить судей", - сказал Кинэн.

Во встрече за пятое место "Куньлунь" 8 августа сыграет против "Сочи". В заключительный день соревнований, 9 августа, "Металлург" в игре за третье место встретится с проигравшим в матче олимпийской сборной России и команды Канады.

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