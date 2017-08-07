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Магнитогорский "Металлург" победил "Куньлунь" в матче предсезонного турнира в Сочи

Спорт
7 августа, 16:01 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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Хоккеисты магнитогорского "Металлурга"

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга"

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 7 августа. Магнитогорский "Металлург" выиграл у пекинского "Куньлуня" со счетом 3:1 в матче предсезонного хоккейного турнира в Сочи. Встреча прошла в ледовом дворце "Большой".

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтт Эллисон (13), Ян Коварж (34) и Сергей Мозякин (40), у "Куньлуня" отличился Грег Сквайрз (42).

В группе А "Металлург" с тремя очками занял второе место, "Куньлунь" - третье (0). Позднее в понедельник олимпийская сборная России сыграет с командой Канады. Победитель данной пары в финале встретится с санкт- петербургским СКА.

На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. В рамках группового этапа каждая команда проводит по два матча, после чего, в зависимости от занятых в группе мест, пройдут игры за пятое и третье места, а также финал. В турнире участвуют "Сочи", "Металлург", СКА, "Куньлунь", олимпийская сборная России и команда Канады.

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