Все билеты на хоккейный матч между олимпийской сборной России и канадцами в Сочи проданы

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Все билеты на матч между олимпийской сборной России и командой Канады, который пройдет в рамках предсезонного турнира в Сочи, проданы. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

Встреча пройдет в понедельник в 18:00 в ледовом дворце "Большой" в Сочи, который вмещает 12 тысяч зрителей. Победитель матча встретится в финале турнира с санкт-петербургским СКА.

"Мы реализовали все билеты, на матче будет аншлаг", - сообщили организаторы соревнований.

На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. В рамках группового этапа каждая команда проводит по два матча, после чего, в зависимости от занятых в группе мест, пройдут игры за пятое и третье места и финал. В турнире участвуют "Сочи", магнитогорский "Металлург", СКА, пекинский "Куньлунь", олимпийская сборная России и сборная Канады.

Предсезонный турнир в Сочи завершится 9 августа. В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА. В турнире также приняли участие СКА, "Сочи" и олимпийская сборная России, составленная из хоккеистов до 25 лет.