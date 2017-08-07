Все билеты на хоккейный матч между олимпийской сборной России и канадцами в Сочи проданы

Пушкинский музей установил авторство картины "Венера и Адонис"Культура 7 августа, 14:42
Перед сборной России по боксу будет стоять задача завоевать на ЧМ четыре золотаСпорт 7 августа, 14:39
Менеджер: мемориал Скалимовской в Варшаве станет для Ласицкене следующим стартом после ЧМСпорт 7 августа, 14:37
Международный полумарафон на колясках пройдет 5 октября на трассе автодрома в СочиСпорт 7 августа, 14:23
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицуПроисшествия 7 августа, 14:20
Агент: участие Менькова в этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме зависит от его здоровьяСпорт 7 августа, 14:19
Британские власти не комментируют сообщения СМИ об отступных за BrexitМеждународная панорама 7 августа, 14:15
Агент: вратарь "Зенита" Лодыгин недоволен своим положением в клубеСпорт 7 августа, 14:12
Менеджер: после ЧМ Шубенков может выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в БирмингемеСпорт 7 августа, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Все билеты на матч между олимпийской сборной России и командой Канады, который пройдет в рамках предсезонного турнира в Сочи, проданы. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.
Встреча пройдет в понедельник в 18:00 в ледовом дворце "Большой" в Сочи, который вмещает 12 тысяч зрителей. Победитель матча встретится в финале турнира с санкт-петербургским СКА.
"Мы реализовали все билеты, на матче будет аншлаг", - сообщили организаторы соревнований.
На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. В рамках группового этапа каждая команда проводит по два матча, после чего, в зависимости от занятых в группе мест, пройдут игры за пятое и третье места и финал. В турнире участвуют "Сочи", магнитогорский "Металлург", СКА, пекинский "Куньлунь", олимпийская сборная России и сборная Канады.
Предсезонный турнир в Сочи завершится 9 августа. В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой московского ЦСКА. В турнире также приняли участие СКА, "Сочи" и олимпийская сборная России, составленная из хоккеистов до 25 лет.