Открытие памятника погибшему в Пальмире Герою России. ВидеотрансляцияОбщество 6 августа, 16:57
"Тосно" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Арсенал"Спорт 6 августа, 16:55
Тренер легкоатлетки Ребрик не приехал на ЧМ из-за проблем с получением британской визыСпорт 6 августа, 16:41
Красильников после бронзы ЧМ по пляжному волейболу нацелен на медаль ОлимпиадыСпорт 6 августа, 16:39
Тренер: сборной Канады по хоккею повезло в победном матче с "Сочи"Спорт 6 августа, 16:37
Эксперты: форум "Машук" помогает укреплять положительный имидж Северного КавказаОбщество 6 августа, 16:26
Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"Спорт 6 августа, 16:19
Игрок клуба НБА "Клиппперс" Рид арестован по обвинению в домашнем насилииСпорт 6 августа, 16:17
День Ставропольского края открыл работу молодежного форума "Машук-2017" в ПятигорскеОбщество 6 августа, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Сборной Канады повезло в победной игре предсезонного хоккейного турнира против клуба "Сочи". Такое мнение журналистам высказал главный тренер канадской команды Уилли Дежарден.
Встреча прошла в воскресенье в сочинском ледовом дворце "Большой" в Сочи и завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 1:0.
"Нам сегодня повезло, особенно в третьем периоде, потому что преимущество было на стороне "Сочи". Мы рады, что победили сегодня. Следили за прошлой игрой "Сочи", нам понравилась их игра. Могу сказать, что остался доволен действиями своих подопечных", - сказал Дежарден.
"Сочи отличный город, впечатлены тем, как тут все обустроено. На арене все замечательно. Лед мягковат, но это нормально для такой жаркой погоды, которая стоит в городе", - считает канадский специалист.
На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. Команды, занявшие два первых места в своей группе, выходят в полуфинал соревнований. Клубы, которые займут третьи места, сыграют друг другом в матче за пятое место. В турнире участвуют "Сочи", "Металлург", СКА, "Куньлунь", олимпийская сборная России и сборная Канады.
Вторую игру на предсезонном турнире в Сочи подопечные Дежардена проведут в понедельник против олимпийской сборной России. Соревнования завершатся 9 августа.