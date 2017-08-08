"Барселона" обыграла "Шапекоэнсе", Рушел провел первый матч после авиакатастрофы

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ТАСС, 8 августа. Переживший авиакатастрофу футболист Алан Рушел провел 36 минут за бразильский "Шапекоэнсе" в товарищеском матче против испанской "Барселоны". Встреча, прошедшая в рамках Кубка Жоана Гампьера на стадионе "Ноу Камп", завершилась со счетом 5:0 в пользу каталонцев.
Мячи забили Жерар Деулофеу (6-я минута), Серхио Бускетс (11), Лионель Месси (28), Луис Суарес (55) и Денис Суарес (74). На 90-й минуте пенальти не реализовал нападающий "Барселоны" Пако Алькасер.
В результате крушения самолета с футболистами "Шапекоэнсе" на борту 29 ноября 2016 года погиб 71 человек. Рушел стал одним из троих игроков, выживших в авиакатастрофе. Двое других - Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.