Лямин и Красильников сыграют в финале Мирового тура по пляжному волейболу в Гамбурге

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ТАСС, 8 августа. Российская пара Никита Лямин и Вячеслав Красильников выступит в финальном этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который пройдет в Гамбурге. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).
На прошедшем чемпионате мира в Вене российская пара завоевала бронзовые медали.
Лямин и Красильников вошли в число восьми лучших пар по итогам года. В женском турнире турнире россиянки не представлены. Организаторами турнира также предусмотрены по четыре специальных приглашения (wild card) для мужского и женского турниров.
Турнир пройдет с 23 по 27 августа, призовой фонд - $800 тыс.