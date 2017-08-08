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Лямин и Красильников сыграют в финале Мирового тура по пляжному волейболу в Гамбурге

Спорт
8 августа, 14:03 UTC+3 ТАСС

На прошедшем чемпионате мира в Вене российская пара завоевала бронзовые медали

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Никита Лямин и Вячеслав Красильников

Никита Лямин и Вячеслав Красильников

© AP Photo/Ronald Zak

ТАСС, 8 августа. Российская пара Никита Лямин и Вячеслав Красильников выступит в финальном этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который пройдет в Гамбурге. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

На прошедшем чемпионате мира в Вене российская пара завоевала бронзовые медали.

Лямин и Красильников вошли в число восьми лучших пар по итогам года. В женском турнире турнире россиянки не представлены. Организаторами турнира также предусмотрены по четыре специальных приглашения (wild card) для мужского и женского турниров.

Турнир пройдет с 23 по 27 августа, призовой фонд - $800 тыс.

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