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КДК РФС временно не будет наказывать клубы за неправильный выход из автобуса

Спорт
8 августа, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Тульский "Арсенал", который дважды был наказан за нарушение данного пункта, может обратиться за возмещением денежных средств

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) временно не будет штрафовать клубы за неправильный выход из автобуса по причине согласования технического регламента. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

По итогам матча 4-го тура между "Динамо" и "Амкаром", который состоялся в субботу и завершился победой столичной команды со счетом 3:0, КДК рассматривал неправильный выход из автобуса игроков пермской команды.

"Амкар" нарушил пункт 4.1 регламента, но КДК временно не будет рассматривать эту статью, регламент требует согласования РФС. В этом плане РФПЛ (Российская футбольная премьер-лига - прим. ТАСС) должна сама принять решение о наказании", - заявил Григорьянц.

По словам главы КДК, тульский "Арсенал", который дважды был наказан за нарушение данного пункта, может обратиться за возмещением денежных средств.

Также московские "Локомотив" и "Динамо" наказаны на 20 тысяч рублей каждый за поведение болельщиков на матчах со "СКА-Хабаровском" и "Амкаром" соответственно.

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