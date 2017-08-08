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Глава "Торо Россо" Тост считает, что Квят должен быть сдержаннее в гонках "Формулы-1"

Спорт
8 августа, 18:14 UTC+3 ТАСС

Российский гонщик в июле дважды стал участником инцидентов на стартах гонок

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Даниил Квят (справа)

Даниил Квят (справа)

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Руководитель команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Франц Тост считает, что российский гонщик Даниил Квят должен быть более сдержанным в борьбе на трассе. Слова Тоста приводит Autosport.com.

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"Даниил хорошо справляется со своей работой, за исключением того, что иногда ему не хватает терпения на старте, и он слишком рискует, - сказал Тост. - С точки зрения скорости в гонке, когда он едет один, у него очень хорошее и конкурентоспособное время круга. Квят хочет быть успешным и иногда пытается обгонять там, где для этого нет возможности. Ему нужно научиться быть более дисциплинированным в такие моменты".

"Вне зависимости от настроя, за рулем нужно держать эмоции под контролем, особенно на старте, - добавил глава "Торо Россо". - В противном случае гонщик начинает допускать ошибки и в конечном итоге разбивает машину. В остальном у Даниила все нормально, он предоставляет качественную обратную связь, демонстрирует неплохую скорость и хорошо пилотирует на чистой трассе".

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Квят в июле дважды стал участником инцидентов на стартах гонок. На Гран-при Австрии россиянин спровоцировал столкновение, в результате которого пострадали болиды Фернандо Алонсо из "Макларена" и Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл". В Великобритании Квят столкнулся с напарником по команде Карлосом-Сайнсом младшим, в результате чего испанец был вынужден сойти с гонки.

Российский гонщик имеет в активе 10 штрафных баллов, которые сгорают по истечении года после их выдачи. Если он наберет за год 12 баллов, то он пропустит одну гонку. Первые штрафные баллы сгорят у Квята 23 октября.

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