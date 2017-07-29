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Квят потеряет три места на старте гонки Гран-при Венгрии из-за штрафа

Спорт
29 июля, 17:37 UTC+3 ТАСС ТАСС 29, июля. /ТАСС

Россиянин получил штраф за блокировку канадского пилота "Уильямса" Лэнса Стролла в первом сегменте квалификации

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Даниил Квят

Даниил Квят

© EPA/Zsolt Czegledi

ТАСС, 29 июля. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят потеряет три места на стартовой решетке Гран-при Венгрии. Об этом сообщает автоспортивный журналист Адам Купер на своей странице в Twitter.

Квят получил штраф за блокировку канадского пилота "Уильямса" Лэнса Стролла в первом сегменте квалификации Гран-при Венгрии, в которой россиянин показал 13-й результат. Таким образом, в гонку он отправится с 16-й позиции.

Кроме того, Квят получил один штрафной балл к суперлицензии. В настоящее время российский гонщик имеет в активе 10 штрафных баллов, которые сгорают по истечении года после их выдачи. Если гонщик наберет за год 12 баллов, то он пропустит одну гонку. Первые штрафные баллы сгорят у Квята 23 октября.

Гонка Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье.

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