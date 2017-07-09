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Российский пилот "Формулы-1" Квят получил два штрафных балла по итогам Гран-при Австрии

Спорт
9 июля, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

На старте гонки россиянин спровоцировал аварию, в результате которой с дистанции были вынуждены сойти Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен

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Даниил Квят

Даниил Квят

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят получил два штрафных балла по итогам гонки Гран-при Австрии. Об этом сообщает пресс- служба соревнований.

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На старте гонки Квят спровоцировал аварию, в результате которой с дистанции были вынуждены сойти испанский пилот "Макларена" Фернандо Алонсо и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Во время гонки российский гонщик был наказан проездом по пит-лэйну.

В настоящее время Квят имеет в активе семь штрафных баллов, которые сгорают по истечении года после их выдачи. Если гонщик наберет за год 12 баллов, то он пропустит одну гонку.

Победителем Гран-при Австрии стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, вторым стал немец Себастьян Феттель из "Феррари", третьим - австралиец Даниэль Риккьярдо из "Ред Булл". Следующий этап пройдет в Великобритании 14-16 июля.

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