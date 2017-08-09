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Зидан: футболисты "Реала" остаются голодными до побед

Спорт
9 августа, 1:04 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 9, августа. /ТАСС

Мадридский клуб победил английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА

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Зинедин Зидан

Зинедин Зидан

© EPA/GEORGI LICOVSKI

СКОПЬЕ, 9 августа. /ТАСС/. Футболисты испанского "Реала" остаются голодными до побед, несмотря на большое количество завоеванных в последнее время трофеев. Такое мнение на пресс-конференции после матча за Суперкубок УЕФА высказал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

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"Реал" победил английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года, после этого команда выиграла две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Испании.

"Мы никогда не устаем от титулов, наша команда всегда остается голодной до побед. У нас много талантливых игроков, и совершенствование команды приходит только через работу. Мы хотим продолжать побеждать, но при этом мы понимаем, что есть много команд, которые хотят и могли бы нас обойти", - сказал Зидан.

"Сложно выделить какой-то ключевой фактор в сегодняшнем матче. Для нас важно было не дать "Манчестеру" превзойти нас в верховых мячах, быть первыми на подборах и как можно лучше контролировать мяч", - добавил француз.

"Реал" выиграл Суперкубок Европы второй год подряд.

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