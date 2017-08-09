Касаткина проиграла Свитолиной во втором круге турнира WTA в Торонто

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ТАСС, 9 августа. Россиянка Дарья Касаткина проиграла украинке Элине Свитолиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто (призовой фонд - $2,4 млн).
20-летняя россиянка проиграла сопернице, "посеянной" на турнире под пятым номером, со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.
В третьем круге Свитолина встретится с победительницей матча между американкой Винус Уильямс (9) и чешкой Катержиной Синяковой.
Ранее победу в матче первого круга соревнований одержала россиянка Анастасия Павлюченкова, она обыграла француженку Ализе Корне в двух сетах - 6:0, 6:1. В следующем раунде россиянка встретится с первой "ракеткой" мира чешкой Каролиной Плишковой.
Также в соревнованиях принимают участие Екатерина Александрова, Екатерина Макарова, Елена Веснина (16) и Светлана Кузнецова (8). В прошлом году турнир выиграла румынка Симона Халеп.
Турнир в Торонто завершится 14 августа.