Лесун и Губайдуллина вошли в состав сборной России по современному пятиборью на ЧМ

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина вошли в состав сборной России на чемпионат мира по современному пятиборью. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев.
Кроме Лесуна и Губайдуллиной, в состав вошли Кирилл Беляков, Александр Савкин, Ульяна Баташова и Анна Буряк. Остальные участники сборной России будут определены позднее.
Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Каире с 21 по 29 августа.