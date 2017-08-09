Лесун и Губайдуллина вошли в состав сборной России по современному пятиборью на ЧМ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина вошли в состав сборной России на чемпионат мира по современному пятиборью. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев.

Кроме Лесуна и Губайдуллиной, в состав вошли Кирилл Беляков, Александр Савкин, Ульяна Баташова и Анна Буряк. Остальные участники сборной России будут определены позднее.

Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в Каире с 21 по 29 августа.