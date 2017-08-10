Попавший под санкции США футболист Маркес отрицает связи с наркоторговцами

ТАСС, 10 августа. Мексиканский футболист Рафаэль Маркес, попавший под санкции Министерства финансов США из- за подозрений в связях с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков, отрицает связь с наркоторговцами. Слова спортсмена приводит ESPN.

В среду 38-летний Маркес явился в мексиканскую прокуратуру для дачи показаний. В этот же день Министерство финансов США ввело в отношении него санкции из-за предполагаемой причастности к деятельности наркокартеля, созданного Раулем Флоресом Эрнандесом. Санкции были введены и против связанных с Маркесом организаций, в том числе футбольной школы, носящей его имя. В Минфине США отметили, что футболист имел "давние связи с Эрнандесом", в том числе финансовые, он также якобы представлял интересы картеля и его главаря.

"Несколько новостных агентств сообщили, что я являюсь частью расследования, проведенного Министерством финансов США за предполагаемые связи с преступной организацией. Я категорически отрицаю любые отношения с этой организацией. Я понимаю юридическую ответственность и немедленно приступаю к расчистке фактов вместе с адвокатами", - рассказал Маркес.

"Я также хочу попросить уважения к моей семье, потому что это ненормальная ситуация, она сложная, и я прошу как можно больше уважения. Я также благодарю тех, кто прислал мне сообщения со словами поддержки, я знаю, что многие люди со мной, и я их не разочарую. Я профессионально подходил к карьере спортсмена, но сегодня моя самая сложная задача. Я постараюсь прояснить ситуацию, чтобы стать прежним Рафой Маркесом, которого все знают", - отметил футболист.

Маркес был капитаном сборной Мексики по футболу на четырех чемпионатах мира, он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей. Защитник играл за такие клубы, как "Барселона", "Монако", "Нью-Йорк Ред Буллз". В составе "Барселоны" он четыре раза становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны и дважды побеждал в Лиге чемпионов. С 2016 года Маркес играет за мексиканский "Атлас".